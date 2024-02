Puma ziet komst grote sportevenementen als aanjager vraag sneakers

Het Duitse sportmerk Puma verwacht dat de vraag naar sneakers in de loop van dit jaar aantrekt, in aanloop naar de grote sportevenementen zoals het Europees kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen in Parijs. De komende maanden blijft de vraag echter nog wel zwak.

Consumenten in Europa en de Verenigde Staten doen het nog steeds rustiger aan met de uitgaven door de hoge inflatie. Hierdoor zien sportmerken zich genoodzaakt om hun grote voorraden onverkochte goederen af te prijzen.

Topman Arne Freundt, die nu voor het tweede jaar leiding geeft aan Puma, probeert het bedrijf te laten groeien met het uitbouwen van duurdere collecties voor voetbal, basketbal en hardlopen.

Puma herhaalde dinsdag zijn verwachting voor dit jaar, dat de winst waarschijnlijk uitkomt tussen de 620 miljoen en 700 miljoen euro.