Reisorganisatie Expedia schrapt 1500 banen

Expedia Group, het bedrijf achter reiswebsites als Hotels.com en Trivago, gaat wereldwijd ongeveer 1500 banen schrappen. Dat komt overeen met 9 procent van het totale personeelsbestand. Daarmee wil het bedrijf de kosten drukken, marktaandeel winnen en de groei herstellen.

Eind vorig jaar had het Amerikaanse reisbedrijf meer dan 17.000 mensen in dienst, verspreid over vijftig landen. Ongeveer de helft heeft een technologische functie. Het bedrijf, een van de grootste onlinereisbureaus ter wereld, heeft ook een kantoor in Amsterdam. Maar het is onduidelijk wat de impact is van deze reorganisatie voor de werkgelegenheid daar.

Eerder deze maand rapporteerde Expedia tegenvallende resultaten en kwam de onderneming met zwakke vooruitzichten voor het huidige kwartaal. Reisorganisaties kampen met een afzwakkende groei van het aantal reizen nu de eerdere inhaalvraag uit de periode na corona bijna is verdwenen.