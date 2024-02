Sony schrapt 900 banen bij gamedivisie, sluit kantoor in Londen

Sony schrapt wereldwijd negenhonderd banen bij de videogametak van het bedrijf, 8 procent van het totale personeelsbestand. Ook de Nederlandse dochteronderneming Guerrilla Games wordt geraakt door de ontslagronde, volgens technieuwssite The Verge. Guerrilla Games is de maker van de Playstation-gameserie Horizon.

Een Playstation-kantoor in Londen sluit zijn deuren helemaal, maakte het bedrijf bekend. De ontslagen gaan ook gevolgen hebben voor de gamemakers Insomniac (de studio achter Spider-man) en Naugthy Dog (The Last of Us). Vertrekkend topman Jim Ryan spreekt van “veranderingen die doorgevoerd moeten worden om het bedrijf verder te laten groeien en ontwikkelen”.

Meer dan 6000 mensen die werkzaam zijn in de videogame-industrie verloren dit jaar al hun baan. Gamebedrijven hebben last van consumenten die na de coronapandemie minder aan games uitgeven en de stijgende rentetarieven.