Stedin roept op laadpaal tussen 16.00 en 21.00 uur uit te zetten

Netbeheerder Stedin roept laadpaalexploitanten op om laadpalen voor elektrische auto’s tussen 16.00 uur en 21.00 uur uit te zetten, vooral in de stedelijke gebieden. Volgens de organisatie is dat nodig om het overvolle stroomnet in die uren wat te ontlasten. Dat is namelijk de tijd dat veel mensen dagelijks thuiskomen en allerlei apparaten aanzetten, waardoor er veel vraag naar stroom is.

“Stedin trekt alles uit de kast om het elektriciteitsnet uit te breiden. Tot 2030 investeren we zeker 8 miljard euro. Maar daarmee komen we er niet”, zegt Stedin-topman Koen Bogers in een verklaring. “Met name in de avondpiek, tussen 16.00 en 21.00 uur, en op zonnige voorjaars- en zomerdagen barst het net uit zijn voegen.”

Bekend is dat er verspreid over het land nu al duizenden bedrijven op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting. Stedin doet naar eigen zeggen een beroep op consumenten, bedrijven en overheden om gezamenlijk de druk op het net te verminderen.

Voor iedere laadpaal die in de genoemde piekuren uitgezet wordt, zou de netbeheerder grofweg weer een extra nieuwbouwhuis kunnen aansluiten op het net. “Het laden van auto’s rond etenstijd is lang niet voor iedereen nodig. Dat kan ook op andere momenten op de dag, bijvoorbeeld als er veel zonnestroom voorhanden is of ’s nachts als het rustiger op het net is.”