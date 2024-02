Tesla overschrijdt limieten afvalwater in Berlijn

De Amerikaanse autofabrikant Tesla overschrijdt de limieten voor afvalwater in zijn fabriek bij Berlijn “voortdurend en aanzienlijk”, stelt het Duitse drinkwaterbedrijf Water Association Strausberg-Erkner (WSE). “Verschillende verzoeken en waarschuwingen bleven zonder resultaat. Er werd geen oplossing voorgesteld of beloofd voor de toekomst”, aldus de organisatie. Tesla zou ook de stikstofnormen in de fabriek overschrijden.

Tijdens een buitengewone vergadering in maart wil WSE bespreken of ze de afvoer van afvalwater bij de Tesla-fabriek in Grünheide, net buiten Berlijn, gaat stopzetten. Anders zou het waterbedrijf te maken kunnen krijgen miljoenen aan extra kosten.

Tesla zegt nog niet op de hoogte te zijn gesteld van de buitengewone vergadering en het bijbehorende agendapunt. De fabrikant van elektrische auto’s zegt zijn eigen installaties te gebruiken voor de behandeling van industrieel afvalwater.

Onlangs kreeg Tesla fikse kritiek van omwonenden op zijn plannen om zijn grote fabrieksterrein in Grünheide nog verder uit te breiden. Ook milieuactivisten verzetten zich tegen de plannen, omdat er bos gekapt moet worden. Daarbij ligt een deel van het gebied binnen een waterbeschermingsgebied.