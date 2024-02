Uniper krijgt 165 miljoen voor opgelegde beperking kolencentrale

Het kabinet betaalt energiebedrijf Uniper een compensatie van in totaal 165 miljoen euro voor de periode waarin een beperking gold voor het gebruik van kolen om elektriciteit op te wekken. Dat meldt demissionair klimaat- en energieminister Rob Jetten aan de Tweede Kamer. Het geld komt uit een potje dat bedoeld is om investeringen in duurzame energie te stimuleren.

Om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak, verplichtte het kabinet drie energiebedrijven hun kolencentrales vanaf 2022 minder hard te laten draaien. De maatregel werd binnen een halfjaar weer geschrapt, nadat de Russische inval in Oekraïne de energieprijzen fors had opgedreven. Voor de periode waarin de beperking wel van kracht was, krijgen de bedrijven compensatie.

Jetten erkent dat Uniper een “fors bedrag” incasseert, al kreeg branchegenoot RWE eerder het dubbele. Dat de vergoedingen zo in de papieren lopen, komt volgens de bewindsman doordat de stroomprijzen al flink waren opgelopen op het moment dat de productiebeperking van kracht werd. Uniper had een nog hoger bedrag geëist.

Het kabinet moet nog een besluit nemen over het compensatiebedrag voor Onyx, het derde bedrijf dat getroffen werd door de productiebeperking. Een daarvoor benodigde financiële rapportage van accountants- en adviesbureau KPMG wordt in de komende weken verwacht.