Weer minder orders chipbedrijf ASMI, wel sterke vraag uit China

Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft het aantal nieuwe orders in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw zien afnemen. De orderontvangst kwam over die periode uit op ruim 677 miljoen euro, 14 procent minder dan een jaar eerder. Het bedrijf uit Almere merkt nog wel een sterke vraag uit China naar zijn producten. Ook voor de eerste helft van dit jaar verwacht ASMI daarvan te kunnen blijven profiteren.

De orders van ASMI laten al langer een dalende trend zien. Topman Benjamin Loh verwachtte medio vorig jaar bovendien niet dat de vraag naar de producten van ASMI zich in 2023 zou herstellen. Het bedrijf uit Almere levert onder meer systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Ook voor de eerste helft van dit jaar verwacht ASMI dat de “verzachtende marktomstandigheden” binnen deze sector aanhouden. De vraag uit China zal naar verwachting de komende tijd wel hoog blijven. Voor het huidige en volgende kwartaal gaat de chiptoeleverancier uit van een omzet tussen de 600 miljoen en 640 miljoen euro. Dat is dezelfde bandbreedte als in het laatste kwartaal van 2023, waarin ASMI uiteindelijk 633 miljoen euro omzet wist te realiseren, 7 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In de loop van het jaar zal die vraag echter stabiliseren. “Voor de tweede helft van 2024 verwachten we dat de omzet zal stijgen ten opzichte van het niveau in het eerste halfjaar, maar het is nog te vroeg om een meer specifieke indicatie te geven voor de tweede helft of voor het hele jaar”, meldt ASMI.

Onder de streep bleef een nettowinst over van bijna 91 miljoen euro, tegen ruim 236 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022. Voor het hele jaar ging daarentegen een winst van 752 miljoen euro in de boeken, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. ASMI meldt dan ook voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen, waarmee aandeelhouders worden beloond. Ook wordt er meer dividend uitgekeerd.