Winkeliers willen dat jongeren meer ruimte krijgen voor bijbaan

Winkeliers roepen het kabinet op om scholieren en studenten meer ruimte te geven voor hun bijbanen. De overheid komt met steeds meer maatregelen om flexibele werknemers een contract voor een bepaald aantal uren te geven. Maar oproepkrachten, vooral studenten en scholieren, willen volgens de brancheorganisatie voor zelfstandige winkeliers en franchisenemers Vakcentrum liever flexibel blijven werken. Zo kunnen zij hun werktijden afstemmen op hun school, studie of hobby.

Het Vakcentrum liet hierover een studie uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek, waarin meer dan 2200 werknemers zijn ondervraagd. Daaruit komt naar voren dat niet alle overheidsmaatregelen aansluiten bij wat werknemers willen. De onderzoekers noemen onder meer de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die sinds 2020 geldt. Volgens die wet moeten werkgevers een veel hogere werkloosheidspremie betalen voor flexwerkers dan voor medewerkers met een vast contract. Dat moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Maar veel oproepkrachten in de detailhandel willen volgens de onderzoekers geen vast aantal uur per week werken.

De brancheorganisatie wil dat medewerkers die ergens een jaar werken bijvoorbeeld zelf kunnen vragen om vaste uren te kunnen werken. Nu zijn werkgevers verplicht om flexwerkers na een jaar een vast contract aan te bieden.