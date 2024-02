Aandacht voor ASMI en Thuisbezorgd-moederbedrijf op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van chiptoeleverancier ASMI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. ASMI heeft het aantal nieuwe orders in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw zien afnemen. Het bedrijf uit Almere merkt nog wel een sterke vraag uit China naar zijn producten. Ook voor de eerste helft van dit jaar verwacht ASMI daarvan te kunnen blijven profiteren. Over heel 2023 wist ASMI de winst bijna te verdubbelen.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, kwam met definitieve jaarcijfers. De maaltijdbezorger verwerkte vorig jaar minder bestellingen dan een jaar eerder. Door de inflatie en onzekere economie zijn mensen terughoudender geworden met het bestellen van maaltijden. Wel wist het bedrijf de winstgevendheid fors op te voeren, mede dankzij kostenbesparingen. Ook verwacht Just Eat Takeaway in 2024 weer te groeien.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent lager. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 1,5 en 1,7 procent.

Universal Music Group (UMG) staat ook in de belangstelling. Het platenconcern achter artiesten als Taylor Swift en Drake komt na de slotbel in Amsterdam met resultaten. Beleggers zijn vooral benieuwd of UMG meer zal zeggen over een reorganisatie bij het bedrijf, waarbij mogelijk honderden banen zullen verdwijnen.

Philips kondigde aan Charlotte Hanneman te willen benoemen tot nieuwe financieel directeur van het zorgtechnologiebedrijf. Hanneman volgt per 1 oktober Abhijit Bhattacharya, die met pensioen gaat, op.

Kendrion kwam met jaarcijfers. De toeleverancier voor de industrie en autofabrikanten boekte in 2023 een stabiele omzet van bijna 519 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op bijna 10 miljoen euro, na een verlies van dik 46 miljoen euro in 2022.

Spelletjesbedrijf Azerion zag de omzet vorig jaar met bijna 14 procent stijgen. De aangepaste winst, voor aftrek van rentekosten, belastingen en afschrijvingen, steeg met 37 procent. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere groei van de omzet.

De euro was 1,0822 dollar waard, tegen 1,0853 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper en kostte 78,41 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde ook 0,6 procent in prijs, tot 83,16 dollar.