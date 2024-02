Allianz waarschuwt voor verdere toename bankroeten in Nederland

Het aantal faillissementen in Nederland loopt dit jaar waarschijnlijk opnieuw flink op. Dat voorspelt kredietverzekeraar Allianz Trade. “In geen enkel ander Europees land gaat de stijging zo hard”, zegt risicodirecteur in de Benelux Johan Geeroms.

“De toename van de faillissementen is een serieus waarschuwingssignaal. Vorig jaar noemden we de plus van 52 procent nog een inhaaleffect na corona. Maar daar komt ook dit jaar gewoon nog eens een plus van 31 procent bij”, geeft hij aan. In sectoren als de horeca, het transport, de groothandel/retail en met name in de Nederlandse bouwsector vallen waarschijnlijk relatief veel bedrijven om.

“Na Spanje is de urgentie hier het grootst”, zegt Geeroms over de situatie in Nederland. “We verwachten voor 2025 wel een stabilisering maar voor hetzelfde geld komt er toch nog een tik bovenop. Ik kijk bijvoorbeeld naar het herstel in Duitsland; dat moet echt van de grond komen. Dat is voor ons land heel belangrijk.”

Volgens Geeroms zijn midden- en kleinbedrijven in Nederland afgelopen jaren kwetsbaarder geworden. “Aan de inkoopkant zijn de kosten gestegen maar uit concurrentie-overwegingen worden die niet doorgerekend aan de klant. Dat gaat ten koste van de marge.”

Hij merkt op dat de faillissementscijfers in Nederland ook hoger uitvallen dan in andere landen omdat het aantal nieuwe bedrijven dat na corona is gestart, hier relatief hoog is. “De groep van starters is normaal gesproken al goed voor de nodige faillissementen. In het huidige, stroeve economische klimaat hebben ze het extra zwaar. Ze worden voor het eerst echt op de proef gesteld. Ook dat jaagt de Nederlandse faillissementen verder op.”

Allianz heeft in veel landen in de wereld onderzoek gedaan naar faillissementen. De verwachting is dat de sterke groei van het aantal bankroeten mondiaal na drie jaar tot een eind gaat komen. Voor 2025 wordt namelijk geen stijging meer verwacht. Het aantal faillissementen stabiliseert daarmee dan wel op een hoog niveau, stelt de kredietverzekeraar. De verwachting is dat er wereldwijd dit jaar nog 9 procent meer bedrijven failliet zullen gaan dan vorig jaar.

“De wereldwijde stijging van de faillissementen in 2024 is breed gedragen. In twee van de drie landen komt het aantal faillissementen hoger uit dan vóór de pandemie. De huidige, haperende economie stelt de veerkracht van bedrijven op de proef. Vooral van bedrijven die ook voorgaande jaren al kwetsbaar bleken”, aldus Geeroms.