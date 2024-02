Bedrijf achter Thuisbezorgd eindigt lager op Amsterdamse beurs

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de handelsdag op de Amsterdamse beurs af met een verlies na een aanvankelijk stevige openingswinst. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl eindigde woensdag 1,8 procent lager. Eerder op de dag kwam het bedrijf met zijn cijferrapportage over het afgelopen jaar, waarin onder meer staat dat Just Eat Takeaway vorig jaar minder bestellingen heeft verwerkt dan het jaar daarvoor.

Mensen zijn terughoudender geworden met maaltijden bestellen door de inflatie en de onzekere economie, merkte Just Eat Takeaway. Mede dankzij kostenbesparingen wist het bedrijf de winstgevendheid wel flink op te voeren. Dit jaar verwacht het bedrijf weer te groeien.

De AEX-index sloot woensdag met een kleine min van 0,6 procent op 847,46 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 896,11 punten. De Londense beurs kwam 0,7 procent lager te staan en die in Frankfurt en Parijs eindigden tot 0,3 procent hoger.