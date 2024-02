Bijna een derde meer beurswaarde Beyond Meat, Wall Street negatief

Beleggers op Wall Street doken woensdag massaal op aandelen van Beyond Meat na de publicatie van een gunstig kwartaalrapport. De fabrikant van vleesvervangers maakte een hoger dan verwachte omzet bekend over het afgelopen kwartaal. Ook de verwachting voor de winstontwikkeling in 2024 viel hoger uit dan voorzien.

Topman Ethan Brown verklaarde dat het bedrijf dit jaar een aantal maatregelen neemt om de weg naar winstgevendheid te vinden, waaronder het verlagen van de kosten, het verhogen van de prijzen en het uitbrengen van een nieuwe Beyond Burger. Het aandeel schoot bij de opening omhoog en sloot met een winst van 31 procent.

Verder bleef de algehele stemming op Wall Street voorzichtig. Beleggers kijken vooral uit naar het inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve, dat donderdag verschijnt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed. Op de beurzen wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels voldoende is afgekoeld en de Fed later dit jaar kan gaan beginnen met het verlagen van de rente.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 38.949,02 punten. Het is de derde dag op rij dat de Dow in de min eindigde. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 5069,76 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent op 15.947,74 punten.

eBay ging bijna 8 procent omhoog. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de winstverwachting voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien.

Bumble ging bijna 15 procent omlaag na tegenvallende resultaten. De datingapp liet tevens weten wereldwijd bijna een op de drie banen te schrappen. Het bedrijf wil de afdelingen voor technologische ontwikkeling en nieuwe producten op minder verschillende plekken laten werken. In totaal gaan zo’n 350 banen verloren.

Urban Outfitters kelderde bijna 13 procent, na tegenvallende verkopen van de kledingverkoper in het vierde kwartaal. Ook de winst viel lager uit dan voorzien.

Cryptobeurs Coinbase ging verder omhoog en klom 0,8 procent, door de aanhoudende stijging van de bitcoin.