Boeing krijgt 90 dagen om orde op zaken te stellen

Boeing moet binnen negentig dagen een actieplan ontwikkelen om “systemische problemen met de kwaliteitscontrole” aan te pakken. Dat heeft het hoofd van de Amerikaanse toezichthouder Federal Aviation Administration (FAA) gezegd.

“Boeing moet zich inzetten voor diepgaande verbeteringen”, aldus FAA-directeur Mike Whitaker in de verklaring. “Het doorvoeren van fundamentele veranderingen zal een aanhoudende inspanning vergen van het leiderschap van Boeing, en we zullen hen verantwoordelijk houden bij elke stap die ze zetten.”

Eerder deze week uitte een door de luchtvaarttoezichthouder aangewezen panel van deskundigen scherpe kritiek op de veiligheidsprocedures bij Boeing. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Amerikaanse Congres na twee crashes in 2018 en 2019 waarbij 346 mensen om het leven kwamen.

Onlangs raakte de fabrikant opnieuw in opspraak nadat tijdens de vlucht een deurpaneel los was geraakt. Na inspectie bleek dat meerdere bouten in het paneel los zaten. Bij andere vliegtuigen van hetzelfde type werden ook losse bouten gevonden.