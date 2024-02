Chipbedrijf ASMI zakt in lagere AEX na cijfers

ASMI zakte woensdag 1,5 procent in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. De chiptoeleverancier wist de winst in 2023 bijna te verdubbelen. Het aantal nieuwe orders nam in het laatste kwartaal van 2023 wel opnieuw af. Het bedrijf uit Almere verwacht in de eerste jaarhelft van dit jaar te kunnen blijven profiteren van de sterke vraag uit China naar zijn producten, maar gaf volgens analisten desondanks een tegenvallende omzetverwachting af.

Bij de middelgrote bedrijven daalde maaltijdbezorger Just Eat Takeaway 1 procent, na een aanvankelijke stevige openingswinst. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verwerkte vorig jaar minder bestellingen dan een jaar eerder. Door de inflatie en onzekere economie zijn mensen terughoudender geworden met het bestellen van maaltijden. Wel wist het bedrijf de winstgevendheid fors op te voeren, mede dankzij kostenbesparingen. Ook verwacht Just Eat Takeaway in 2024 weer te groeien.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 850,29 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 904,26 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel onveranderd. Londen won 0,1 procent.