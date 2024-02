Europese mediabedrijven dagen Google voor de rechter

Een coalitie van meer dan dertig Europese mediaorganisaties uit zeventien landen daagt Google voor de rechter om een schadevergoeding van ongeveer 2,1 miljard euro te eisen. De claim heeft betrekking op “het concurrentiebeperkende gedrag” van de advertentietechnologie van Google, meldt uitgever Sanoma.

Volgens de claim misbruikt Google zijn dominante positie door zijn eigen advertentietools te bevoordelen ten opzichte van die van zijn rivalen. “Met gezonde concurrentie op de markt zouden de mediabedrijven lagere vergoedingen hebben betaald voor de diensten en aanzienlijk hogere inkomsten uit advertenties hebben ontvangen”, stellen de mediabedrijven, waaronder Sanoma.

De zaak draait om ‘ad tech’, de verschillende technologie├źn achter online adverteren. De rechtszaak is aangespannen bij de rechtbank in Amsterdam. Naar verwachting neemt de zaak enkele jaren in beslag.

Eerder kreeg Google te maken met vergelijkbare juridische procedures in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 2021 oordeelde de Franse mededingingsautoriteit dat het bedrijf misbruik had gemaakt van zijn dominante marktpositie. Google kreeg toen een boete opgelegd van 220 miljoen euro.