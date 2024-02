Kendrion merkt zwakkere industriële activiteit Duitsland en China

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van de afzwakking van de industrie in Duitsland en ook in China. Het beursgenoteerde concern is namelijk een toeleverancier aan Duitse en Chinese industrie- en autobedrijven. Door de afkoelende wereldeconomie staat de industriële bedrijvigheid in die landen onder druk.

De omzet zakte in de laatste drie maanden van vorig jaar met 7 procent tot ruim 120 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Kendrion produceert zogeheten industriële remmen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor bedrijfsmachines, windmolens en robots. Bij dat onderdeel daalde de omzet in de afgelopen periode met bijna een derde ten opzichte van een jaar eerder.

Bij de grootste divisie, Automotive, gingen de opbrengsten wel omhoog. Dat was te danken aan hogere verkopen bij de tak die producten levert voor elektrische auto’s en gestegen verkoopprijzen.

Over heel 2023 was de omzet vrijwel onveranderd op bijna 519 miljoen euro. Topman Joep van Beurden spreekt wel van “solide” prestaties ondanks de uitdagende marktomstandigheden. Kendrion verwacht dat die lastige marktomstandigheden in de eerste helft van dit jaar zullen aanhouden, maar het bedrijf voorziet wel verbetering in de tweede jaarhelft.

Van Beurden zei in een toelichting verder de politieke discussie in Nederland over beperkingen bij kennismigranten “niet verstandig” te vinden. Hij wijst erop dat ook Kendrion grote behoefte heeft aan technici.

“Er is al sinds jaar en dag een tekort aan goede technische mensen. Wij kunnen die mensen goed gebruiken. Of ze nou uit Nederland komen of elders maakt voor ons niet uit. Alles wat je doet om die mensen te weren is niet verstandig”, stelt Van Beurden dan ook.