Lobbyisten Amazon niet meer welkom bij Europees Parlement

Het Europees Parlement weert voortaan lobbyisten in dienst van webwinkelconcern Amazon. Het Amerikaanse bedrijf weigerde meerdere keren om tekst en uitleg te geven over vermeende misstanden in distributiecentra. Daarom mag het techconcern ook niet doorgaan met het beïnvloeden van Europarlementariërs.

Concreet betekent het verbod dat lobbyisten voor Amazon hun toegangspas voor de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg moeten inleveren. Die beslissing volgt volgens Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) op twee afwijzingen van Amazon op uitnodigingen om te komen praten over de werkomstandigheden bij het bedrijf. Volgens Jongerius zegde Amazon in december ook een bezoek af dat parlementariërs aan distributiecentra in Polen en Duitsland wilden brengen.

De Europarlementariërs die over sociale zaken en werkgelegenheid gaan, hebben al langer zorgen over hoe Amazon met zijn personeel omgaat. Werknemers zouden ongezond hard moeten werken. Ook beschuldigen critici Amazon ervan werknemers buitensporig in de gaten te houden.

Amazon laat weten teleurgesteld te zijn in het lobbyverbod. Het bedrijf beweert “herhaaldelijke pogingen” te hebben gedaan voor een “constructieve dialoog” met de commissie voor werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement. Dat Amazon een groep Europarlementariërs niet toeliet in zijn Poolse en Duitse magazijnen, had volgens een woordvoerder te maken met het hoogseizoen voor onlinebestellingen.