Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl winstgevender na kostenbesparingen

Just Eat Takeaway heeft vorig jaar de eigen winstgevendheid fors opgevoerd. Het maaltijdbezorgbedrijf achter Thuisbezorgd.nl voerde onder andere kostenbesparingen door, maar verdiende ook meer aan de restaurants die gebruikmaken van het platform.

De aangepaste winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen steeg tot 324 miljoen euro. Een jaar eerder was dat resultaat nog 19 miljoen euro. In de tweede helft van vorig jaar was de kasstroom ook voor het eerst positief.

Onder andere in het Verenigd Koninkrijk voerde het bedrijf een reorganisatie door, waarbij 1700 banen verloren gingen. Ook zegt het bedrijf efficiënter te werken dan voorheen.

Daarnaast betaalden restaurants in Noord-Europa hogere vergoedingen over de bestellingen die ze via de sites van Just Eat Takeaway binnenhaalden. In deze regio, waar ook Nederland onder valt, waren bovendien meer restauranthouders bereid extra te betalen om reclame te maken voor hun bedrijf via Just Eat Takeaway.

Het door de Nederlander Jitse Groen opgerichte bedrijf verwerkte juist minder bestellingen in 2023, zo werd eerder dit jaar al bekend. In 2024 verwacht Just Eat Takeaway weer te groeien. Het totaalbedrag waarvoor mensen via Just Eat Takeaway eten bestellen groeit volgens het bedrijf met 2 tot 6 procent.