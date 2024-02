Recordhoeveelheid aan windenergieproductie erbij in EU in 2023

In de Europese Unie is vorig jaar voor een recordhoeveelheid aan nieuwe productiecapaciteit voor windenergie gebouwd. Volgens lobbygroep WindEurope ging het om een totale productiecapaciteit door nieuwe windparken van 16,2 gigawatt. Het grootste deel van die nieuwe windparken werd op land gebouwd, aldus WindEurope.

Eén gigawatt is voldoende om ongeveer een miljoen Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. Een aanzienlijk deel van die nieuwe productiecapaciteit kwam erbij in Duitsland en ook Spanje. De EU heeft een doelstelling om in 2030 meer dan 42 procent van de energie uit duurzame bronnen te halen. Om dat te behalen moet volgens WindEurope jaarlijks gemiddeld 33 gigawatt aan extra windcapaciteit worden gebouwd.

Volgens de lobbygroep profiteerde de windmolensector onder meer van versoepelingen van vergunningsprocedures voor de aanleg van nieuwe windparken. Wel maakt de organisatie zich zorgen over beperkingen op het stroomnet. De groep vindt dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet dan ook veel sneller moet.