Sam Bankman-Fried wil lagere celstraf voor FTX-fraude

Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, pleit voor een veel lagere celstraf voor zijn rol in de fraude bij FTX dan hem momenteel boven het hoofd hangt. Zijn advocaten verklaarden aan een Amerikaanse rechter dat een celstraf van 63 tot 78 maanden, ofwel maximaal 6,5 jaar, “passend” zou zijn. Bankman-Fried riskeert een gevangenisstraf van maximaal 110 jaar, nadat een jury hem in november schuldig had bevonden aan zeven aanklachten om fraude en samenzwering.

Tijdens het proces, dat begin oktober van start ging, beschuldigden de aanklagers Bankman-Fried ervan 8 miljard dollar (ruim 7,5 miljard euro) van zijn klanten te hebben gestolen. Dat maakt de zaak een van de grootste financiële fraudes ooit. Bankman-Fried sluisde tegoeden van klanten van FTX door naar zijn investeringsfonds Alameda Research, en deed daar vervolgens risicovolle investeringen mee. Toen klanten daardoor niet bij hun geld konden, ging FTX failliet.

Diverse vrienden en collega’s hebben tijdens de rechtszaak verklaard dat Bankman-Fried persoonlijk opdracht heeft gegeven tot het misleiden van zijn klanten. De oud-topman gaf in de rechtbank toe fouten te hebben gemaakt in de aanloop naar het faillissement van FTX, maar ontkent van zijn klanten gestolen te hebben.

De advocaten van de gevangengenomen voormalige cryptomiljardair hebben het verzoek gericht aan de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan. Die rechter zal Bankman-Fried op 28 maart voor de federale rechtbank van Manhattan veroordelen.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Manhattan zal naar verwachting op 15 maart zijn eigen strafaanbeveling doen. Bankman-Fried zal waarschijnlijk in beroep gaan tegen zijn veroordeling en straf. De drie voormalige vertrouwelingen Caroline Ellison, Gary Wang en Nishad Singh die tegen hem getuigden, hebben allemaal schuld bekend als onderdeel van overeenkomsten met openbare aanklagers. Zij zijn nog niet veroordeeld.