ABN AMRO stopt met verwerken betalingen winkeliers

ABN AMRO stopt met het verwerken van betalingen voor winkeliers. De bank heeft besloten om dit uit te besteden aan betaaldienstverlener Buckaroo uit Utrecht.

“De ontwikkelingen op de betaalmarkt gaan zo snel”, legt een woordvoerder uit. Consumenten kunnen in winkels tegenwoordig bijvoorbeeld afrekenen met smartwatches en online volgen de manieren waarop je kunt betalen elkaar ook steeds sneller op. Volgens de bank is het daarom slimmer om het verwerken van deze betalingen over te laten aan een “specialistische partij”.

Als onderdeel van de nieuwe samenwerking neemt Buckaroo alle pintransacties van bij ABN AMRO aangesloten winkeliers gefaseerd over. Volgens de bank zullen klanten daar in eerste instantie niks van merken.

Winkeliers en webshops zouden er wel voordeel bij hebben. Zij krijgen toegang tot een uitgebreider scala aan betaaldiensten, waaronder betalingen via pinterminals, creditcards en onlinebetaalmethoden zoals PayPal, Klarna, Riverty, Sofort, Bancontact en Apple Pay.

Buckaroo bestaat sinds 2005 en is afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grotere betaaldienstverleners in Nederland en België. De onderneming bedient meer dan 30.000 grootzakelijke en mkb-klanten en heeft een eigen netwerk van 20.000 vaste en mobiele pinterminals.