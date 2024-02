Bedrijf achter rantcasino.com krijgt boete van bijna 20 miljoen

Gokbedrijf Gammix Limited, bekend van de websites rantcasino.com en betoriginal.com, heeft een boete van 19,7 miljoen euro gekregen van de Kansspelautoriteit (Ksa). Volgens de toezichthouder is het de hoogste boete ooit. Het bedrijf krijgt de boete omdat het in Nederland geen vergunning heeft voor het aanbieden van onlinekansspelen. Eerder kreeg Gammix voor het illegale aanbod al een last onder dwangsom opgelegd van 4 miljoen euro.