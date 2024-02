Beurswaakhond VS onderzoekt OpenAI om plots ontslag topman

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) gaat onderzoek doen naar OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, melden ingewijden aan zakenkrant The Wall Street Journal. De vraag is of investeerders zijn misleid toen het bedrijf vorig jaar een hevig debat voerde over het leiderschap. Topman Sam Altman werd in november in nog geen week tijd ontslagen en weer aangesteld als de hoogste baas van het bedrijf.

Voor het onderzoek bestudeert de SEC interne communicatie van Altman die te maken heeft met zijn vertrek. De toezichthouder stuurde volgens de bronnen in december een dagvaarding naar OpenAI en vroeg leidinggevenden interne documenten te bewaren. Altman zou hebben ingestemd met het onderzoek, zodat hij zijn functie terug zou krijgen.

De topman werd plots ontslagen op 17 november omdat het bestuur van OpenAI geen vertrouwen meer in hem zei te hebben als leider van het bedrijf. In een verklaring stelde OpenAI dat zijn ontslag volgde op onderzoek waaruit bleek dat hij niet “consistent openhartig was in zijn communicatie”. Nog geen week later, op 22 november, keerde Altman weer terug als topman van OpenAI en kondigde het bedrijf een nieuw bestuur aan.

Na de terugkeer van Altman kreeg OpenAI twee nieuwe bestuursleden. Zij lieten een onderzoek uitvoeren naar de gebeurtenissen rond het vertrek van de topman, melden bronnen verder aan de zakenkrant. Het onderzoek gaat over de manier waarop het toenmalig bestuur is omgegaan met het ontslag en over het gedrag van Altman. Naar verwachting is het onderzoek over een paar weken afgerond.

Een groep leidinggevenden uitte voor het ontslag van Altman zorgen over zijn gedrag. Ze spraken van psychologisch misbruik dat voor chaos en vertragingen zorgde, schreef The Washington Post in december op basis van ingewijden. De topman zou volgens de managers mensen tegen elkaar hebben uitgespeeld en zo voor een verziekte werksfeer zorgen.