Familie Van Eerd krijgt geen dividend van Jumbo

Supermarktketen Jumbo keert dit jaar geen dividend uit aan zijn aandeelhouders, de familie Van Eerd. Aandeelhouders en eigenaren Frits van Eerd, Colette Cloosterman-van Eerd en Monique Groenewoud-van Eerd hebben besloten om af te zien van een winstuitkering, staat in het jaarverslag van Jumbo over 2023. Ze zien af van het geld omdat de keten kampt met “uitdagende marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande druk op het resultaat van Jumbo”.

De omzet groeide vorig jaar wel, maar dat komt volgens Jumbo vooral door prijsverhogingen die niet te vermijden waren door de blijvend hoge inflatie. De supermarktketen stelt die niet volledig te willen doorberekenen aan consumenten. Daarnaast heeft Jumbo ook te maken met gestegen kosten voor loon, huur, energie en investeringen in verduurzaming, staat in het jaarverslag waar het AD eerder donderdag over schreef.

Om consumenten niet volledig te laten opdraaien voor hogere prijzen nam de keten afgelopen jaar genoegen met lagere marges op vooral belangrijke levensmiddelen en producten van het huismerk. Jumbo meldde vorige maand dat het in 2023 de prijzen van ruim duizend producten had verlaagd en dit jaar meer prijsverlagingen doorvoert om verloren marktaandeel terug te winnen.