FlixBus profiteert van uitbreiding naar meer landen

Flix, het Duitse moederbedrijf van FlixBus, heeft vorig jaar een recordomzet geboekt van 2 miljard euro. Het bedrijf, dat naast lange busreizen ook treinreizen aanbiedt, profiteerde onder meer van een uitbreiding van zijn reizen naar meer landen. In totaal reisden ongeveer 81 miljoen reizigers met de touringcars en langeafstandstreinen van het bedrijf. Dat is 34 procent meer dan een jaar eerder.

De jaaromzet groeide met 30 procent, waarmee Flix zijn eigen doelstelling van een groei met ruim 25 procent wist te overtreffen. Het bedrijf boekte in 2023 een winst, voor afschrijvingen, rente en belastingen, van 104 miljoen euro. Dat is volgens Flix 97 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Een cijfer voor de nettowinst werd niet gegeven. “Deze sterke cijfers laten zien dat we de juiste strategie hebben gekozen en deze al elf jaar doelbewust volgen”, verklaarde medeoprichter en topman André Schwämmlein.

Flix lanceerde in 2023 onder andere zijn eerste lijnen naar Finland en Griekenland. Daarmee is het hele vasteland van de Europese Unie nu aangesloten op het Flix-netwerk. Naast Europa is het bedrijf ook actief in Turkije en Noord- en Zuid-Amerika. In de Verenigde Staten nam het bedrijf enkele jaren geleden de langeafstandsbusaanbieder Greyhound over. In februari kondigde het bedrijf ook zijn intrede op de Indiase markt aan.