Forse kwartaalwinst voor El Al door oorlog in Gaza

De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al heeft in het laatste kwartaal van 2023 aanzienlijk meer winst gemaakt dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. El Al vervoerde veel militaire reservisten naar Israël en profiteerde van het feit dat ze een van de weinige luchtvaartmaatschappijen is die nog van en naar Tel Aviv vliegt.

Verschillende grote internationale vliegtuigmaatschappijen, waaronder KLM, annuleerden hun vluchten naar Israël na de grootschalige aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Sommige maatschappijen, zoals Lufthansa, Swiss en Air France hebben hun dienstregeling inmiddels op beperkte schaal weer hervat.

El Al boekte in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordomzet van 2,5 miljard dollar, een stijging van 26 procent ten opzichte van 2022. De bezettingsgraad bedroeg 84 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar verwacht El Al een bezettingsgraad van 93 procent.