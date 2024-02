Hoogleraar: ambitie van bouw bijna miljoen woningen niet haalbaar

De komende jaren gaan geen 981.000 woningen gebouwd worden, het aantal dat het demissionaire kabinet tot 2030 voor ogen heeft. Dat zegt ook Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft, tijdens de Woontop in Den Haag. “De opgave is enorm”, voegt hij daaraan toe. Boelhouwer denkt dat het woningtekort de komende jaren bovendien zal oplopen. Eerder gaven andere vastgoedexperts al aan dat de kabinetsplannen niet haalbaar zijn.

De woningnood blijft de komende tien tot vijftien jaar het hoogst, verwacht de hoogleraar, omdat de bevolking in Nederland groeit. Bovendien is er nog veel onzeker over hoe de bevolkingsgroei zich gaat ontwikkelen, legt hij uit. Zo is het met name nog onduidelijk hoe migratie zich de komende jaren zal ontwikkelen. “We gaan het woningtekort ook niet oplossen met alleen maar woningbouw.”

Het beter benutten van de bestaande woningvoorraad is daarom ook belangrijk volgens Boelhouwer. Zo vindt de hoogleraar onder meer dat woningen meer gesplitst moeten worden. Gemeenten in meerdere grote steden willen dit juist tegenhouden met regelgeving.

Boelhouwer vindt bovendien dat de woningmarkt “een flexibele schil” moet hebben. Daarmee doelt hij op de inzet van flexwoningen. “Dat is niet leuk. Dat betekent een slechte prijs-kwaliteitverhouding, maar wel een dak boven je hoofd. Dat moeten we accepteren, anders gaan we het gewoon niet redden”, is het vermoeden van de hoogleraar.

Tijdens de Woontop in Den Haag presenteren brancheorganisaties hun plannen om de woningbouw te versnellen. Volgens provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en consumentenorganisaties moeten er 100.000 woningen per jaar worden gebouwd om de woningcrisis aan te pakken. Ze vragen daarbij onder meer om een jaarlijkse financiële bijdrage van 3 tot 5 miljard euro van het Rijk.