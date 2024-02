KLM-directie kritisch op mogelijk nog hogere havengelden Schiphol

KLM-directeuren Marjan Rintel en Erik Swelheim zijn kritisch op het mogelijk verder verhogen van de zogeheten havengelden op Schiphol. De thuisluchthaven van luchtvaartmaatschappij KLM wil de komende jaren flink investeren in vernieuwing en onderhoud. Maar om die investeringen te dekken, zal de luchthaven een beroep moeten doen op luchtvaartmaatschappijen, voor wie de tarieven mogelijk zullen stijgen. Met hogere prijzen voor vliegtickets tot gevolg.

Schiphol wil tot 2027 in totaal 3 miljard euro investeren. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar het bouwen van extra bagagehallen, maar ook naar de aanschaf van tilhulpen en andere apparatuur om bagageafhandelaars fysiek te ontlasten. Dat is belangrijk, vindt financieel directeur Swelheim. “Wij zijn voor het investeren in Schiphol, zodat het product beter wordt voor de klant. Dat doen we zelf ook, maar ook op de grond moet alles goed geregeld zijn.”

De afgelopen jaren zijn de tarieven voor airlines al flink gestegen, stijgingen die KLM zelfs tot aan de rechter heeft aangevochten. Zo loopt er nog een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Ook werd eerder al een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder vond de prijsstijgingen echter redelijk, omdat Schiphol maatregelen had genomen om te herstellen van de coronacrisis.

“Wat voor ons belangrijk is, is dat de infrastructuur op orde komt”, zegt Rintel. “Maar de havengelden zijn nu al op een niveau waarmee Schiphol in de top zit ten opzichte van andere luchthavens. We moeten wel concurrerend kunnen blijven”, aldus de topvrouw. De gesprekken over de tarieven in de periode 2025 tot 2027 beginnen binnenkort.