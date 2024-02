Meer winst ASR en NN Group ondanks woekerpolisschikkingen

Verzekeraars ASR en NN Group hebben hun resultaten flink opgevoerd, ondanks de grote schikkingen die ze recent hebben getroffen met claimorganisaties om van de woekerpolisaffaire af te zijn. ASR sloot afgelopen jaar af met een jaarwinst, waar een jaar eerder nog een verlies in de boeken ging. Bij NN Group ging de jaarwinst wel omlaag, maar daar was in de tweede helft van het jaar eveneens een sterke verbetering te zien.

ASR profiteerde vorig jaar van de overname van de verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland. Die deal werd in juli vorig jaar afgerond. Ook wist de verzekeraar op eigen kracht groei te laten zien op de markt voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen. Onder de streep resteerde uiteindelijk bijna 1,1 miljard euro winst, waar in het voorgaande jaar nog sprake was van ruim 1,7 miljard euro verlies.

ASR-topman Jos Baeten legt uit dat het flinke verschil in resultaat vooral komt door veranderde boekhoudregels. Daardoor loopt de waarde van beleggingen voortaan door de cijfers heen. Zelf kijkt Baeten liever naar de winst uit activiteiten en die verbeterde vorig jaar met bijna 39 procent.

NN Group deed dankzij de gestegen rente goede zaken bij onderdeel NN Bank. Ook ging het volgens de verzekeraar goed met het Nederlandse schadebedrijf. Dit compenseerde een verslechtering bij het Nederlandse levenbedrijf, die vooral werd veroorzaakt door de situatie op de financiële markten. In de tweede helft van het jaar ging 586 miljoen euro winst in de boeken, tegen een verlies van 107 miljoen euro een jaar eerder. Ook hier ging de winst uit activiteiten vorig jaar omhoog. NN Group heeft tevens zijn financiële doelstellingen verhoogd.

Beide verzekeraars hebben de voorbije maanden een schikking getroffen voor een nieuwe vergoeding van klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. ASR trok daarvoor circa 250 miljoen euro uit. Daarnaast zette ASR nog 50 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij de organisaties en die niet eerder een vergoeding hebben gehad.

NN Group schikte voor circa 300 miljoen euro en zette 60 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen. De woekerpolisaffaire hield de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig. Claimorganisaties probeerden gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars.