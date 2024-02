Olie-industrie Guyana helpt SBM Offshore aan recordresultaten

De Nederlandse maritiem dienstverlener SBM Offshore heeft vorig jaar afgesloten met recordresultaten, mede geholpen door de opkomende olie-industrie in Guyana. Na olievondsten voor de kust van dit buurland van Suriname verkocht SBM Offshore groot materieel voor het oppompen en opslaan van olie op zee.

SBM Offshore leverde vorig jaar onder andere een drijvend productie- en opslagplatform op voor de oliewinning voor de Guyaanse kust. In hetzelfde land haalde het bedrijf een tienjarig onderhoudscontract binnen en werkt het bedrijf aan het ontwerp van nog een drijvend productieplatform, ook wel FPSO genoemd.

Dankzij de klussen voor de groeiende olie-industrie in Guyana, waar in 2015 de eerste grote olievondst werd gedaan, voerde SBM Offshore de omzet met 38 procent op tot 4,5 miljard dollar. De winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen steeg met 31 procent tot 1,3 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 524 miljoen dollar, ruim het viervoudige van een jaar eerder.

Topman Bruno Chabas, die zijn functie in april na twaalf jaar neerlegt, blikte hoopvol vooruit bij zijn laatste toelichting op de jaarcijfers. Hij hoopt dat de techniek van SBM Offshore ook voor bijvoorbeeld windenergie of waterstof kan worden gebruikt. De huidige operationeel topman van SBM Offshore, de Noor Øivind Tangen, volgt Chabas op.

In de jaren dat Chabas SBM Offshore leidde, trof het bedrijf schikkingen van omgerekend honderden miljoenen euro’s in de Verenigde Staten, Nederland en Brazilië om smeergeldaffaires uit het verleden. In dat laatste land mocht het bedrijf ook een tijdlang geen zaken meer doen met staatsoliebedrijf Petrobras, dat een belangrijke klant was. Chabas bestreed onder ede aantijgingen dat hij de corruptie doelbewust wilde verdoezelen.