Recordjaar voor moederbedrijf British Airways en Iberia

De winst van luchtvaartbedrijf IAG, het moederconcern van onder meer British Airways, Iberia en Vueling, is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. IAG profiteerde volop van de grote vraag naar vliegreizen door het sterke herstel in de luchtvaart van de coronapandemie en hogere ticketprijzen.

IAG, dat voluit International Airlines Group heet, boekte een winst na belastingen van 2,7 miljard euro. Dat was 431 miljoen euro een jaar eerder. De omzet ging met bijna een derde omhoog tot 29,5 miljard euro. In totaal werden vorig jaar ruim 115 miljoen passagiers vervoerd door de luchtvaartgroep, waar ook het Ierse Aer Lingus onder valt. Dat waren er bijna 95 miljoen in 2022.

IAG meldde verder dat er vorig jaar 13.000 nieuwe werknemers zijn bijgekomen bij zijn maatschappijen. Het concern is ook positief gestemd over de vraag dit jaar. Het bedrijf is zijn capaciteit aan het vergroten.