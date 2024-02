Schiphol experimenteert met digitale paspoortcontrole

Schiphol experimenteert met een nieuw digitaal systeem waarmee de paspoortcontrole sneller kan verlopen. Deelnemers aan het experiment kunnen dankzij een speciale app alvast hun gegevens voorafgaand aan hun reis doorgeven.

Het experiment met de zogenoemde Digital Travel Credential (DTC) duurt tot eind maart. Aan de proef nemen alleen reizigers deel die met KLM vanuit Canada naar Nederland vliegen.

Reizigers ontvangen per mail een uitnodiging op het e-mailadres waarmee hun KLM-vlucht is geboekt. Zij kunnen dan een speciale app downloaden op hun telefoon. Daarna moeten ze hun paspoort tegen de telefoon houden, zodat de chip in het paspoort uitgelezen kan worden. Door een selfie te maken met de telefoon, kan hun foto vergeleken worden met de foto in de paspoortchip. Deze gegevens kunnen voorafgaand aan de reis gedeeld worden met de Koninklijke Marechaussee en de KLM.

Op de luchthaven worden met behulp van een gezichtsscan de digitale gegevens opgehaald. Reizigers hoeven vervolgens alleen nog hun paspoort tegen de grenspoort aan te houden. Als de digitale gegevens overeenkomen met het paspoort, mogen ze doorlopen. Een paspoort is dus nog steeds noodzakelijk om de grens te passeren.