Slecht weer en leveringsproblemen drukken op kwartaalresultaat KLM

KLM had in de laatste maanden van 2023 te maken met de nodige tegenslagen. Zo leidde het slechte weer tot het schrappen van vluchten en hadden ook problemen met de levering van onderdelen impact op het resultaat. Als gevolg daarvan ging er over het vierde kwartaal een operationeel verlies van 18 miljoen euro in de boeken. Om de gevolgen van de leveringsproblemen te ondervangen, zijn inmiddels wel maatregelen genomen, geeft KLM-topvrouw Marjan Rintel aan in gesprek met het ANP. “Zodat we kunnen blijven vliegen.”

Het slechte weer speelde KLM bijvoorbeeld in de decembermaand parten. Zo konden door storm Pia die maand ruim tweehonderd vluchten van en naar de Amsterdamse luchthaven Schiphol niet doorgaan, waaronder een aantal van KLM. In hoeverre de situatie verbetert ten aanzien van de weersomstandigheden kan Rintel niet zeggen. “In 2017 hebben we ook een dergelijk jaar gehad met veel wind en mist. Waar we wel voor kunnen zorgen is dat we zijn voorbereid op de onderdelenmarkt, dat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft.”

Door problemen in de wereldwijde toeleveringsketens voor onderdelen bleven vliegtuigen vaker in de hangar staan dan wenselijk was. Om toestellen weer vaker de lucht in te krijgen, heeft KLM de nodige maatregelen getroffen. Verschillende onderhoudswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld naar de Britse onderhoudsdochter KLM Engineering UK en naar onderhoudsbedrijf Sabena in Brussel verplaatst. “Zo hebben we meer mensen beschikbaar op Schiphol die juist de handen uit de mouwen kunnen steken”, legt Rintel uit.

Desondanks kijkt KLM tevreden terug op het jaar, waarin een recordomzet van 12 miljard euro werd gerealiseerd. Over heel 2023 boekte de luchtvaartmaatschappij wel een operationele winst, van 650 miljoen euro.

Ook de Franse zustermaatschappij Air France was dat jaar winstgevend, maar in het laatste kwartaal verlieslatend. Het resultaat van Transavia, dat onder het luchtvaartconcern Air France-KLM valt, was wel negatief over het hele jaar. Daar was sprake van een verlies van 97 miljoen euro. Volgens financieel directeur Erik Swelheim heeft dat echter betrekking op de Franse tak van de dochtermaatschappij: Transavia Nederland boekte wel winst.

De financieel topman spreekt van een “behoorlijk jaar” voor de Nederlandse tak, ondanks dat de airline kampte met de nodige uitdagingen. Door capaciteitsproblemen moest Transavia vorig jaar bijvoorbeeld herhaaldelijk vluchten schrappen.