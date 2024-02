TenneT: nieuwe kerncentrales niet probleemloos op stroomnet

De twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil laten bouwen, kunnen in de meeste gevallen niet probleemloos op het overvolle stroomnet worden aangesloten. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT deed onderzoek naar verschillende mogelijkheden met kerncentrales in het Zeeuwse Borssele en op de Maasvlakte in Rotterdam, de twee locaties die het kabinet in beeld heeft.

Voor deze eerste studie keek TenneT op beide locaties of het mogelijk is om kerncentrales met een productievermogen van 1,6 gigawatt en 3,2 gigawatt aan te sluiten op het hoogspanningsnet. Kernenergie produceren op de Maasvlakte zorgt sowieso voor problemen op het stroomnet, aldus de onderzoekers. In Borssele, waar al een kerncentrale staat, levert 3,2 gigawatt extra aan elektriciteit ook problemen op.

Er is maar één scenario waarbij het volgens de onderzoekers wel mogelijk is om zonder problemen nieuwe kerncentrales aan te sluiten, namelijk met nieuwe centrales in Borssele met een productievermogen van 1,6 gigawatt. “Maar het kan alleen als je uitgaat van het meest gunstige scenario, waarin vanuit de industrie heel veel vraag naar elektriciteit komt”, zegt een woordvoerder van TenneT. Als te veel opgewekte elektriciteit niet wordt verbruikt, kan het stroomnet overbelast raken. Ook moeten er in dit scenario geen nieuwe aansluitingen bij komen voor windenergie op het water in Zeeland, naast de al bestaande plannen.

In alle andere situaties is het volgens hem nodig dat knelpunten op het net worden opgelost. Bijvoorbeeld dat de industrie meer elektriciteit gaat verbruiken of dat het hoogspanningsnet wordt uitgebreid. Op veel plaatsen in Nederland zit het stroomnet namelijk zo vol dat er geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen.

Het kabinet besluit volgend jaar waar de twee nieuwe kerncentrales komen te staan.