Verzekeraar NN op kop in AEX, Air France-KLM onderuit na cijfers

NN Group was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index. De verzekeraar deed vorig jaar goede zaken bij onderdeel NN Bank dankzij de gestegen rente. Ook ging het volgens het bedrijf goed met het Nederlandse schadebedrijf. NN Group zag de jaarwinst wel dalen, maar liet in de tweede helft van het jaar een sterke verbetering zien. De verzekeraar keert daarnaast meer dividend uit en gaat meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel werd 6 procent hoger gezet. Branchegenoot ASR, die ook met cijfers kwam, zakte daarentegen 3 procent.

Air France-KLM kelderde 9 procent in de MidKap. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie boekte in 2023 een recordwinst van 934 miljoen euro dankzij het sterke herstel van de luchtvaart na de coronapandemie. Het laatste kwartaal van vorig jaar was echter wel verlieslatend. Onder meer de oorlog in Gaza, maar ook het slechte weer rond Schiphol drukten op het resultaat. Air France-KLM verwacht dat die verstoringen in ieder geval nog in het eerste kwartaal van invloed zullen zijn op de resultaten.

De AEX-index noteerde kort na aanvang van de aandelenhandel 0,2 procent lager op 846,05 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 898,47 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.