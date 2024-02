Weight Watchers onderuit op Wall Street na vertrek Oprah

Weight Watchers ging donderdag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers schrokken van de aankondiging dat Oprah Winfrey dit jaar stopt als bestuurslid van de dieetorganisatie. De presentatrice zit sinds oktober 2015 in het bestuur, maar stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn bij de aandeelhoudersvergadering in mei. Eerder zorgde Oprah ook al voor opschudding, nadat zij toegaf afslankmedicijnen te gebruiken. Het aandeel WW International kelderde bijna 22 procent.

De aandacht van beleggers ging verder uit naar nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten, die als verwacht waren. Een belangrijk kerncijfer voor de inflatie, de zogeheten Core PCE, kwam uit op 2,8 procent op jaarbasis. De Federal Reserve ziet dit cijfer als zijn belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 39.031 punten. De Dow koerst af op de vierde winstmaand op rij. Dat is de langste winstreeks sinds mei 2021. De brede S&P 500-index herstelde 0,5 procent tot 5094 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent op 16.080 punten.

Salesforce daalde 0,8 procent. Het softwareconcern, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan voorzien. De omzetverwachting voor het nieuwe boekjaar viel echter tegen.

Snowflake kelderde bijna 20 procent. Het cloudbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal stelden teleur. Ook kondigde topman Frank Slootman, die het bedrijf in 2020 naar de beurs bracht, aan met pensioen te gaan.

Het Duitse sandalenmerk Birkenstock boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, dankzij prijsverhogingen en een sterke vraag in de VS. Toch ging het aandeel met meer dan 5 procent omlaag in New York.

Okta schoot 28 procent omhoog dankzij goed ontvangen resultaten. Het softwarebedrijf, dat onder meer authenticatie- en autorisatiediensten levert, gaf ook een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal.

De euro was 1,0831 dollar waard, tegen 1,0843 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 78,50 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 83,65 dollar per vat.