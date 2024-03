Aandacht voor cijfers Aegon, IMCD en Heijmans op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de cijfers van verzekeraar Aegon, chemicali├źndistributeur IMCD en bouwbedrijf Heijmans. Aegon leed vorig jaar een nettoverlies van 199 miljoen euro. Dat kwam door verliezen die het concern leed op zijn beleggingsportefeuille in de eerste jaarhelft. Topman Lard Friese sprak verder van goede resultaten in de Verenigde Staten.

Aegon richt zich steeds meer op de VS, waar het bedrijf vooral wil groeien met levensverzekeringen en pensioenproducten. Om die reden verkocht Aegon vrijwel alle Nederlandse activiteiten aan branchegenoot ASR. De verzekeraar keert daarnaast meer dividend uit. Aegon meldde verder dat Friese wordt voorgedragen voor een nieuwe termijn als topman.

IMCD zag de omzet en nettoresultaat vorig jaar afnemen. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor de uitdagende macro-economische ontwikkelingen in 2023 en dat het de resultaten van het sterke jaar 2022 niet zou evenaren. IMCD gaf geen voorspellingen voor dit jaar.

Heijmans zag de omzet stijgen tot 2,1 miljard euro. De nettowinst bleef daarbij onveranderd op 60 miljoen euro. De bouwer stelt in het vierde kwartaal de eerste tekenen van herstel in de woningmarkt te hebben gezien. In dit jaar komt volgens Heijmans een omzet van 2,5 miljard euro in zicht.

Beleggers kijken daarnaast uit naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Statistiekbureau CBS meldde al dat de inflatie in Nederland in februari is afgenomen tot 2,8 procent, van 3,2 procent in januari. Volgens de Europese meetmethode stegen de prijzen in Nederland met 2,7 procent. In januari was dat 3,1 procent.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin van de nieuwe beursmaand. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag omhoog. De Nikkei in Tokio steeg 1,9 procent tot een nieuw recordniveau. Vooral de Japanse techbedrijven lieten stevige winsten zien dankzij de koersstijgingen in de Amerikaanse techsector.

Ook Corbion kwam met cijfers. Het speciaalchemiebedrijf zag de omzet in 2023 licht dalen. De kernactiviteiten lieten daarbij wel groei zien. Ook de operationele winst nam toe. Topman Olivier Rigaud stelt tevreden te zijn dat jaarresultaten in lijn liggen met de eerder afgegeven verwachtingen.

De euro was 1,0814 dollar waard, tegen 1,0803 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 78,48 dollar. Brentolie klom ook 0,3 procent prijs, tot 82,19 dollar per vat.