CO2-uitstoot energie rijke landen naar laagste niveau in 50 jaar

De rijke landen hebben het afgelopen jaar met het opwekken van hun energie de laagste CO2-uitstoot in vijftig jaar gehad. De ontwikkelde economieën profiteerden van een verdere groei van wind uit energie en zon, verruilden steenkool vaker voor gas en bespaarden op hun energieverbruik. In een nieuw rapport wijst het Internationaal Energie Agentschap (IEA) er wel op dat de landen de zwakkere economieën moeten helpen, want daar is de hoeveelheid fossiele energie nog veel hoger.

De CO2-uitstoot uit energie kende afgelopen jaar in ontwikkelde economieën de grootste daling ooit. Dat kwam mede doordat er minder steenkool werd gebruikt dan de afgelopen honderd jaar het geval was. Een jaar eerder zagen met name Europese landen zich door het wegvallen van gasleveringen uit Rusland nog genoodzaakt terug te grijpen op de zeer vervuilende energiebron.

De nieuwe data tonen volgens IEA aan dat het de goede kant opgaat met de energietransitie en dat deze ook in tijden van een pandemie en geopolitieke spanningen doorgaat. “Maar het belangrijkste is dat er veel meer initiatieven komen om opkomende en ontwikkelende economieën te helpen hun investeringen in schone energie op te voeren”, zegt IEA-topman Fatih Birol.

De wereldwijde CO2-uitstoot uit energie kwam vorig jaar uit op een recordhoeveelheid van 37,4 miljard ton, ofwel een stijging van 1,1 procent (410 miljoen ton). Dankzij de initiatieven voor schone energie viel die groei wel lager uit dan een jaar eerder (plus 490 miljoen ton), ondanks een grotere stijging van de wereldwijde vraag naar energie.