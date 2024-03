Computerfabrikant Dell blinkt uit op Wall Street na cijfers

Dell Technologies was vrijdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York. De computerfabrikant kwam met beter dan verwachte jaarcijfers. Ook de geplaagde vliegtuigtoeleverancier Spirit AeroSystems stond in de belangstelling na berichten door zakenkrant The Wall Street Journal over gesprekken met Boeing over een overname van het bedrijf.

Het aandeel Dell sprong bijna 32 procent omhoog. Het bedrijf profiteerde afgelopen jaar van een sterke vraag naar zijn servers voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Ook keert Dell meer dividend uit. Chipmaker Nvidia, een belangrijke speler rond AI, werd 4 procent hoger gezet.

Spirit AeroSystems ging ruim 15 procent vooruit. Het bedrijf is de producent van de Boeing 737 MAX-rompen waarbij meerdere kwaliteitsproblemen spelen. Mogelijk zou Boeing door een overname beter toezicht willen houden op de problemen bij Spirit. Twintig jaar geleden werd Spirit juist afgesplitst van Boeing (min 1,8 procent).

De hoofdgraadmeters in New York lieten koerswinsten zien op de eerste handelsdag van de nieuwe beursmaand maart. De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 39.087,38 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 5137,08 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 1,1 procent tot 16.274,94 punten.

Het aandeel New York Community Bancorp kelderde 26 procent. De regionale bank stelde “belangrijke zwakke punten” te hebben ontdekt in de interne controles bij de beoordeling van zijn leningen. Het verlies van de bank over het vierde kwartaal valt daardoor tien keer hoger uit dan eerder gemeld. De bank kondigde daarnaast aan dat voorzitter Alessandro DiNello per direct de functies overneemt van president en topman.

Weight Watchers ging meer dan 8 procent omhoog. Het afslankbedrijf verloor donderdag nog ruim 18 procent, na de aankondiging dat Oprah Winfrey dit jaar stopt als bestuurslid van de dieetorganisatie.

De euro was 1,0835 dollar waard, tegen 1,0831 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 79,76 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 83,36 dollar per vat.