Dell flink hoger op Wall Street na sterke vraag AI-servers

Dell Technologies behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De computerfabrikant presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Het bedrijf profiteerde daarbij van een sterke vraag naar zijn servers voor kunstmatige intelligentie (AI). Ook keert het bedrijf meer dividend uit. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van liefst 30 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 38.983 punten. De Dow boekte in februari de vierde winstmaand op rij. Dat is de langste winstreeks sinds mei 2021. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 5099 punten. De Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.126 punten. De techgraadmeter sloot donderdag op de hoogste stand sinds november 2021.

Microsoft ging iets omhoog. Elon Musk klaagt intussen OpenAI en topman Sam Altman aan. Volgens Musk schenden zij afspraken uit de periode dat hij betrokken was bij de oprichting van de ontwikkelaar achter AI-programma’s als ChatGPT. OpenAI werd opgericht als een non-profitbedrijf dat kunstmatige intelligentie zou ontwikkelen die “bijdragen zou leveren aan de mensheid”. Tegenwoordig is OpenAI een onderneming met winstoogmerk dat voor miljarden dollars steun krijgt van softwareconcern Microsoft.

Tesla zakte 1,5 procent. De fabrikant van elektrische auto’s, waarvan Musk topman is, introduceerde een aantal acties om de verkoop in China te stimuleren. Zo kunnen kopers een verzekeringssubsidie en voordelige financieringsvoorwaarden krijgen. Ook biedt Tesla kortingen op een aantal extra verfkleuren.

De handel in het aandeel New York Community Bancorp werd stilgelegd na een zware koersval bij opening. De regionale bank stelde “belangrijke zwakke punten” te hebben ontdekt in de interne controles bij de beoordeling van zijn leningen. Het verlies van de bank over het vierde kwartaal valt daardoor tien keer hoger uit dan eerder gemeld. De bank kondigde daarnaast aan dat voorzitter Alessandro DiNello per direct de functies overneemt van president en topman.

Weight Watchers ging 12 procent omhoog. Het afslankbedrijf verloor donderdag nog ruim 18 procent, na de aankondiging dat Oprah Winfrey dit jaar stopt als bestuurslid van de dieetorganisatie.