Deutsche Bank wil volgens bronnen bankroet Chinese vastgoedreus

Deutsche Bank wil het faillissement aanvragen van de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Shimao. Het is zeer ongebruikelijk dat een buitenlandse bank hiertoe overgaat.

Het in Shanghai gevestigde Shimao is een van de vele Chinese vastgoedbedrijven die de afgelopen jaren in grote problemen is gekomen. Deutsche Bank is een grote schuldeiser van Shimao, dat kampt met een schuld van bijna 12 miljard dollar. Volgens anonieme bronnen, geciteerd door persbureau Reuters, gaat Deutsche Bank niet akkoord met het reddingsplan dat Shimao na achttien maanden onderhandelen met de grootste schuldeisers heeft opgesteld. Deutsche Bank en Shimao willen niet reageren op de berichten.

Shimao behoorde ooit tot de twintig grootste vastgoedconcerns van China. Eerder dit jaar werd de Chinese projectontwikkelaar Evergrande, dat kampte met een schuld van meer dan 300 miljard dollar, door de rechtbank in Hongkong failliet verklaard. Tegen Country Garden, een Chinees vastgoedconcern met circa 70.000 werknemers, loopt ook een faillissementsprocedure. Beide rechtszaken zijn door Chinese investeerders aangespannen.

De faillissementsaanvragen komen op een moment dat Beijing alles in het werk stelt om de vastgoedsector, een van de pijlers van de Chinese economie, nieuw leven in te blazen. Veel bedrijven kwamen in 2021 in de problemen toen de Chinese overheid besloot de regelgeving aan te scherpen vanwege de snel toenemende schulden in de sector. Volgens Reuters zijn er sindsdien al zeker tien faillissementsaanvragen tegen Chinese ontwikkelaars ingediend.