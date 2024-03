Duitse fabrikant van vliegende taxi’s mag productie starten

De Duitse fabrikant Volocopter heeft van de luchtvaartautoriteit in Duitsland goedkeuring gekregen om de eerste serie van zijn vliegende taxi’s te produceren. Topman Andreas Fehring spreekt van “een belangrijke mijlpaal”, al mag er vooralsnog niet gevlogen worden met de luchttaxi’s. Zodra die goedkeuring er is, kunnen de vliegtuigen worden geleverd aan klanten.

De toestellen met de naam VoloCity bestaan uit een capsule met daarboven een grote ring. Die ring is voorzien van meerdere rotoren, waarmee het vliegtuig verticaal kan opstijgen en landen. De VoloCity biedt plek aan twee passagiers. “Ons team heeft bewezen dat we veilige testvliegtuigen van hoge kwaliteit kunnen produceren en we kijken er nu naar uit om onze productietijd voor schaalvergroting te verkorten”, zei topman Fehring in een reactie op het besluit van toezichthouder LBA.

Volocopter wilde oorspronkelijk al passagiers kunnen vervoeren tijdens de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. Maar daarvoor heeft het Duitse bedrijf nog geen vergunning. De Europese luchtvaartautoriteit EASA onderzoekt bovendien nog welke certificering de taxi’s moeten krijgen.