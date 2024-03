Gasunie maakt minder winst door lagere omzet en meer personeel

Gasunie heeft vorig jaar minder winst gemaakt, meldt het bedrijf in zijn jaarverslag. Dat komt volgens het bedrijf omdat er minder binnenkwam, maar ook omdat de kosten voor personeel en voorinvesteringen in de energietransitie hoger waren.

Gasunie is bezig om te veranderen van gastransportbedrijf naar een aanbieder van energie-infrastructuur voor duurzamere alternatieven. Daarin investeert het overheidsbedrijf tot 2030 bijna 10 miljard euro. Om de projecten uit te kunnen voeren, nam de onderneming vorig jaar meer werknemers aan en dat zorgde voor hogere personeelskosten. Meer dan 3000 mensen werkten eind vorig jaar bij het bedrijf, dat is bijna 12 procent meer dan een jaar eerder.

Vorig jaar begon bijvoorbeeld de aanleg van het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk in Rotterdam, dat vanaf 2030 de grote industriële regio’s in Nederland met elkaar moet verbinden en met Duitsland en België. Ook is de bouw van het eerste grote CO2-transport en -opslagsysteem in Nederland, Porthos, volgens Gasunie inmiddels begonnen. Het bedrijf besloot vorig jaar samen met Energie Beheer Nederland en het Havenbedrijf Rotterdam om definitief door te gaan met dit project, waarmee 1,3 miljard euro is gemoeid. Komende jaren neemt het bedrijf naar eigen zeggen investeringsbesluiten voor meer en grotere transport- en opslagprojecten voor CO2 en waterstof.