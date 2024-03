Grote containerrederij CMA CGM vaart weer via Rode Zee

De grote Franse containerrederij CMA CGM vaart weer via de Rode Zee. De op twee na grootste vervoerder ter wereld zegt per schip te gaan beoordelen of de situatie veilig genoeg is. Het bedrijf had eerder al gezegd dat de Franse marine ondersteuning zou bieden als de schepen de route weer zouden gaan varen.

CMA CGM koos er net als veel andere grote rederijen de afgelopen maanden voor om de Rode Zee te mijden om de raketaanvallen van de Houthi-rebellen vanuit Jemen. Die vuren al sinds november raketten af als vergelding voor de Israëlische bombardementen in de Gazastrook.

De containerrederij had eind vorig jaar in financieel opzicht veel last van de onrust in de Rode Zee. Er werd in het slotkwartaal voor het eerst in vier jaar verlies geleden (93 miljoen euro), terwijl een jaar eerder nog een winst van ruim 3 miljard euro de boeken inging.