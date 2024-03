Heijmans-topman roept mensen op: maak niet overal bezwaar tegen

Nederlanders moeten stoppen met het voortdurend maken van bezwaar tegen bouwprojecten bij hen in de buurt. Die oproep deed topman Ton Hillen van bouwconcern Heijmans tijdens een toelichting op de jaarcijfers. Hij merkt dat de maatschappij steeds individualistischer en harder is geworden. “Maar de woningzoeker staat met lege handen langs de kant.”

Hillen haalt een voorbeeld aan waarin hij een gesprek voerde met iemand die bezwaar heeft gemaakt tegen een bouwproject achter zijn eigen woning. “Maar een halfuur of een uur later zei hij tegen mij dat zijn kinderen geen huis konden kopen, omdat het plan dat zij op het oog hadden, dat daar bezwaar tegen was gemaakt. Dus toen heb ik hem gevraagd, hoor je wat je zegt?”, aldus de topman. Volgens Hillen leiden al die bezwaren er bovendien toe dat mensen niet meer in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen.

Bezwaarprocedures in de woningbouw zijn een van de oorzaken dat het afgeven van bouwvergunningen in Nederland traag verloopt. Liep het aantal vergunningen van 2020 tot en met 2022 nog op, in 2023 was er volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van een afname. Als gevolg daarvan worden er minder nieuwe woningen gebouwd dan er eigenlijk nodig zijn om de woningnood in Nederland op te lossen.

Heijmans schreef de krapte op de woningmarkt bij zijn jaarcijfers ook toe aan “jarenlang overheidsbeleid met focus op binnenstedelijk bouwen van voornamelijk appartementencomplexen”. Door dat beleid is er sprake van een “eenzijdig aanbod van veelal grootschalige, binnenstedelijke projecten met lange bouwtijden en moeilijke businesscases”, stelt het concern uit Rosmalen.