Heijmans verwacht na 2024 profijt van aantrekkende woningverkoop

Heijmans verwacht volgend jaar meer nieuwbouwwoningen te kunnen verkopen. Dat meldt het bouwconcern bij de publicatie van de jaarresultaten over 2023. Heijmans ziet daarvoor al bewijs in het feit dat de woningverkoop de afgelopen tijd aantrok. Met name buiten stedelijk gebied werd vanaf het laatste kwartaal van vorig jaar meer verkocht. “Binnenstedelijk zijn projecten groter en lastiger faseerbaar, waardoor in dat segment het herstel iets langzamer op gang komt”, stelt het bedrijf.

Heijmans wist over heel 2023 in totaal 1803 nieuwbouwwoningen te verkopen. Dat aantal ligt in lijn met de in 2022 verkochte 1811 woningen. De omzet voor de vastgoeddivisie kwam vorig jaar uit op 412 miljoen euro, tegen 570 miljoen euro in 2022.

Voor die inkomstendaling zijn volgens Heijmans twee belangrijke oorzaken. Zo duurde het ten eerste langer om gewenste voorverkooppercentages te behalen, het aandeel woningen dat verkocht moet zijn voordat de bouw wordt gestart. “Anderzijds vertragen projecten als gevolg van steeds langer wordende ruimtelijke ordeningsprocedures, waarbij bezwaarprocedures extra tijd kosten”, legt het bouwbedrijf uit.

Heijmans vindt dat de krapte op de woningmarkt het gevolg is “van jarenlang overheidsbeleid met focus op binnenstedelijk bouwen van voornamelijk appartementencomplexen”. Door dat beleid is er sprake van een “eenzijdig aanbod van veelal grootschalige, binnenstedelijke projecten met lange bouwtijden en moeilijke businesscases”, stelt het concern uit Rosmalen.

Als het aan Heijmans ligt, zou de focus meer op buitenstedelijke woningbouw moeten liggen. Die woningen moeten weliswaar betaalbaar zijn, maar de onderneming pleit ervoor de doorstroming van starters niet uit het oog te verliezen. “Over pakweg zeven tot tien jaar hebben de starters van nu behoefte om verder te gaan in hun wooncarrière”, aldus het bedrijf.

Heijmans rondde in september de overname van de ontwikkel- en bouwactiviteiten van het Brabantse familiebedrijf Van Wanrooij af. Samen met de woningen die deze onderneming wist te realiseren, wist Heijmans bijna 2600 woningen te verkopen. Uiteindelijk droeg Van Wanrooij vorig jaar 125 miljoen euro bij aan de omzet van Heijmans.

Andere divisies binnen Heijmans wisten in tegenstelling tot vastgoed de omzet wel te verhogen. Daardoor namen de inkomsten voor het hele bedrijf toe, van meer dan 1,8 miljard euro in 2022 tot ruim 2,1 miljard euro vorig jaar. Onder de streep bleef een nettowinst over van 60 miljoen euro, gelijk aan het resultaat van een jaar eerder.