IMCD aan kop in hogere AEX, Aegon onderaan na cijfers

IMCD was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die positief begon aan de nieuwe beursmaand. De chemicali├źndistributeur zag de omzet en nettoresultaat vorig jaar afnemen. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor de uitdagende macro-economische ontwikkelingen in 2023 en dat het de resultaten van het sterke jaar 2022 niet zou evenaren. Volgens analisten van zakenbank Jefferies viel de jaarwinst van IMCD desondanks hoger uit dan verwacht. Het aandeel steeg dik 7 procent.

Aegon zakte daarentegen 3 procent. De verzekeraar leed vorig jaar een nettoverlies. Dat kwam door verliezen die het concern leed op zijn beleggingsportefeuille in de eerste jaarhelft. Topman Lard Friese sprak wel van goede resultaten in de Verenigde Staten. De verzekeraar keert daarnaast meer dividend uit en meldde dat Friese wordt voorgedragen voor een nieuwe termijn als topman. De Belgische bank KBC verlaagde het advies voor het aandeel.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 852,34 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 905,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.