Kredietverstrekker huursector VS in de fout bij risicocontroles

Een Amerikaanse bank die veel geld uitleent aan beleggers in commercieel vastgoed, New York Community Bancorp (NYCB), is in de problemen geraakt. Het bedrijf heeft ontdekt dat interne controles op risico’s rond kredieten niet op orde zijn. Ook ziet het bedrijf zich genoodzaakt een afschrijving van 2,4 miljard dollar (2,2 miljard euro) te doen op transacties uit het verleden.

In een bij beursautoriteit SEC ingediende melding, zegt het bedrijf ook dat het jaarverslag niet op tijd af zal zijn door de problemen. Beleggers schrokken van het nieuws. In de zogeheten voorbeurshandel verloor NYCB vrijdagmiddag zo’n 28 procent.

Eind januari joeg NYCB beleggers ook al schrik aan. De bank maakte bekend fors meer geld apart te zetten om mogelijke problemen met leningen aan verhuurders van appartementen op te vangen. Sindsdien maken beleggers in regionale banken zich zorgen over de gevolgen van strengere huurbeperkingen in New York, die sinds 2019 van kracht zijn, op de financiële gezondheid van grote huurbazen.

NYCB is erg gevoelig voor ontwikkelingen in die sector. Het bedrijf heeft zo’n 37 miljard dollar aan leningen uitstaan bij verhuurders van appartementen.