Oekraïne verscheept ‘recordhoeveelheid’ vracht via Zwarte Zee

Oekraïne heeft in februari een recordhoeveelheid vracht geëxporteerd via een corridor in de Zwarte Zee. Het land vervoerde 8 miljoen ton vracht, waarvan 5,2 miljoen ton landbouwproducten, zei vicepremier Oleksandr Koebrakov. Het land is een belangrijke graanexporteur.

Oekraïne heeft de alternatieve route over de Zwarte Zee gecreëerd nadat Rusland zich in juli had teruggetrokken uit de graandeal met Oekraïne. De schepen varen over de Zwarte Zee via een route die internationale wateren vermijdt, langs de kust van Roemenië en Bulgarije. Dat verkleint de kans op een Russische aanval.

De graandeal, gesloten onder bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije, hield ongeveer een jaar stand. De overeenkomst maakte het voor Oekraïne mogelijk landbouwproducten veilig via de Zwarte Zee te exporteren tijdens de oorlog met Rusland.