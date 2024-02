Omzet zakelijke dienstverlening omhoog, sterkst bij beveiliging

De zakelijke dienstverlening in Nederland heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de omzet zien stijgen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) ging het om een stijging van 6,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Over heel 2023 klom de omzet in de zakelijke dienstverlening met 9,6 procent.

Het CBS zegt dat beveiligingsbedrijven in het vierde kwartaal met 17,5 procent de grootste omzetstijging boekten. Ook over het gehele jaar ging in die sector de omzet het sterkst omhoog, met 24,5 procent. Dat komt volgens het CBS door een groeiende vraag naar beveiligingsdiensten en hogere prijzen. Verder nam het aantal bedrijven in de branche flink toe omdat meer mensen voor zichzelf zijn begonnen.

Ook in de reisbranche was een flinke omzetstijging te zien in het afgelopen kwartaal. Daar ging het om bijna 16 procent meer. Voor heel 2023 was het bijna 23 procent. Die sector profiteerde van het sterke herstel van het toerisme van de coronapandemie.

Andere sectoren die vallen onder zakelijke dienstverlening zijn bijvoorbeeld IT-dienstverleners, schoonmaakbedrijven, de uitzendbranche, architectenbureaus en rechtskundige dienstverlening zoals advocaten- en notariskantoren. Volgens het CBS was in alle branches binnen de zakelijke dienstverlening, op de architectenbureaus na, de omzet vorig jaar hoger dan in 2022.